Altınordu'da futbolculara ve teknik heyete ikinci kez Kovid-19 testi yapıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik heyet ve futbolculara ikinci kez Kovid-19 testi yapıldı.
Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, idari ve teknik kadro ile futbolculara Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ikinci kez Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.
Sağlık çalışanlarına teşekkür edildiği açıklamada, futbol takımının çalışmalarını sosyal mesafe kurallarına uyarak devam ettiği belirtildi.
Kırmızı-lacivertli ekibe ilk yapılan testlerin hepsi negatif çıkmıştı.
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Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, idari ve teknik kadro ile futbolculara Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ikinci kez Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.
Sağlık çalışanlarına teşekkür edildiği açıklamada, futbol takımının çalışmalarını sosyal mesafe kurallarına uyarak devam ettiği belirtildi.
Kırmızı-lacivertli ekibe ilk yapılan testlerin hepsi negatif çıkmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın