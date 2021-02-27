Altınordu'da Enis, 90'da 'Destan' yazdı

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Altınordu, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk etti.
İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede Altınordu, 90. dakikada Enis Destan'ın penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Konuk ekip Ümraniyespor'da 66. dakikada Gökhan Süzen, 90+7. dakikada da Honore Gomis, kırmızı kart gördü.
Bu maçla birlikte, 5 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Altınordu, bu seriyi 6'ya çıkardı. İzmir ekibi, kendisi gibi 5 maçtır yenilmeyen Bereket Sigorta Ümraniyespor'un da serisine son vermiş oldu.
Bu sonucun ardından Altınordu, 44 puanla 3. sıraya yerleşti. Ümraniyespor ise 31 puanla 11. sırada yer aldı.
İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede Altınordu, 90. dakikada Enis Destan'ın penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Konuk ekip Ümraniyespor'da 66. dakikada Gökhan Süzen, 90+7. dakikada da Honore Gomis, kırmızı kart gördü.
Bu maçla birlikte, 5 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Altınordu, bu seriyi 6'ya çıkardı. İzmir ekibi, kendisi gibi 5 maçtır yenilmeyen Bereket Sigorta Ümraniyespor'un da serisine son vermiş oldu.
Bu sonucun ardından Altınordu, 44 puanla 3. sıraya yerleşti. Ümraniyespor ise 31 puanla 11. sırada yer aldı.