Altınordu'da Enis, 90'da 'Destan' yazdı

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Altınordu, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk etti.



İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede Altınordu, 90. dakikada Enis Destan'ın penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.



Konuk ekip Ümraniyespor'da 66. dakikada Gökhan Süzen, 90+7. dakikada da Honore Gomis, kırmızı kart gördü.



Bu maçla birlikte, 5 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Altınordu, bu seriyi 6'ya çıkardı. İzmir ekibi, kendisi gibi 5 maçtır yenilmeyen Bereket Sigorta Ümraniyespor'un da serisine son vermiş oldu.



Bu sonucun ardından Altınordu, 44 puanla 3. sıraya yerleşti. Ümraniyespor ise 31 puanla 11. sırada yer aldı.























