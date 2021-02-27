Altınordu'da Enis, 90'da 'Destan' yazdı

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Altınordu, ağırladığı Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Altınordu'da Enis, 90'da 'Destan' yazdı
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27 Şubat 2021 17:59
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Altınordu, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk etti.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede Altınordu, 90. dakikada Enis Destan'ın penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Konuk ekip Ümraniyespor'da 66. dakikada Gökhan Süzen, 90+7. dakikada da Honore Gomis, kırmızı kart gördü. 

Bu maçla birlikte, 5 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Altınordu, bu seriyi 6'ya çıkardı. İzmir ekibi, kendisi gibi 5 maçtır yenilmeyen Bereket Sigorta Ümraniyespor'un da serisine son vermiş oldu.

Bu sonucun ardından Altınordu, 44 puanla 3. sıraya yerleşti. Ümraniyespor ise 31 puanla 11. sırada yer aldı. 

 

 

 

 

 



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