Altınordu'da Efe Mustafa Çetin, profesyonel sözleşme imzalamadı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kulüp başkan Seyit Mehmet Özkan, 2003 doğumlu Efe Mustafa Çetin'in profesyonel sözleşme imzalamadığını, bunun arkasından hangi menajer ve kulüp çıkacağını merak ettiğini bildirdi.Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün internet sitesinde yer alan yazısında, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 5. maddesine göreolduğunu hatırlattı.Ancak 2001 doğumlu Atakan Gündüz ve 2002 doğumlu Salih Kavrazlı'nın geçen yıl Trabzonspor'a gittiklerini belirten Özkan, 2003 doğumlu Efe Mustafa Çetin'in bu sezon kendileriyle profesyonel sözleşme imzalamadığını bildirdi.Efe Mustafa'nın 1 yıl futbol oynamamayı göze aldığını belirten Özkan, şunları kaydetti:Özkan, Efe Mustafa'nın 6 yıldır Altınordu Futbol Akademisi bünyesinde yer aldığını aktararak,ifadelerini kullandı.Genç kalecileri Muhammet Taha Tepe'nin Trabzonspor'a transferi için bordo-mavili ekibin 2 milyon 300 bin lira bonservis bedeli ödediğini, ayrıca ikinci satışından da pay alacaklarını bildiren Özkan, Muhammet Taha'nın iyiliği için her zaman dua edeceğini belirtti.