Altınordu'da Atabey tamam, Özgür Can sırada

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, geçen sezondan bu yana kadrosuna katmak istediği Medipol Başakşehir'in genç santrforu Atabey Çiçek'le prensipte anlaştı.Kırmızı-lacivertliler ayrıca Gazişehir Gaziantep'ten golcü Özgür Can Özcan'ı da gündemine aldı. Başakşehir'le Avusturya kampına katılacak Atabey'in 23 Temmuz'dan sonra İzmir ekibine dahil olacağı kaydedildi. Geçen sezon Adana Demirspor'da kiralık oynayan 22 yaşındaki forvet 7 gol kaydetti.Kırmızı-lacivertliler tecrübeli golcü Özgür Can'la da temasa geçti. Gazişehir'de geçen sezon 12 kez rakip fileleri sarsan Özgür Can'ın yüksek ücret istediği ancak pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. 30 yaşındaki deneyimli golcünün kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'da profesyonel olan Özgür Can, kariyerinde Kayserispor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, Adanaspor, Karşıyaka, Denizlispor, Akhisarspor, Adana Demirspor, Boluspor, Giresunspor gibi kulüplerde oynadı.Altınordu yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 18.30'da Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleştireceği ilk antrenmanla başlayacak. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu nezaretinde gerçekleşecek ilk idmanda yeni transferler Sinan, Hüseyin Atakan, Mehmet Enes, David Deniz ve Kemal Rüzgar da yer alacak.Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kütahya Şubesi tarafından düzenlenen panelde antrenörlerle bir araya gelerek Altınordu altyapısıyla ilgili sunum yaptı. Başkan Özkan, "Ben bu yola 1998 yılında çıktım. Yurtdışında önemli kulüplerin altyapılarını gezdim ve inceledim. 2006 yılında ise tamamen bu işe soyunduk. Kararlı bir şekilde yürüyoruz. Bizi örnek gösterenler ve alkışlayanlar var ancak daha bu yolda yürümüyorlar" dedi.Ayrıca FIFA Kokartlı hakem Halis Özkahya, Özkan'a maçlarda özel olarak kendisinin kullandığı sarı ve kırmızı kartları hediye etti.