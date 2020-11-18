Altınordu'da 2 futbolcu 4 hafta takımdan ayrı kalacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da Yiğit Emre Çeltik ve Emre Nefiz'in sahalardan en az 4 hafta uzak kalacağı bildirildi.

Haber; AA
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Altınordu'da 2 futbolcu 4 hafta takımdan ayrı kalacak
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18 Kasım 2020 21:39
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da Yiğit Emre Çeltik ve Emre Nefiz'in sahalardan en az 4 hafta uzak kalacağı bildirildi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Royal Hastanesi Bandırmaspor ile oynanan maç öncesi antrenmanda sakatlanan Yiğit Emre Çeltik'in sağ ayak bileği ekleminde ödem ve 1. derece yırtık, Emre Nefiz'in ise sağ diz ön çapraz bağında ödem, iç yan bağında da 1. derece yırtık tespit edildiği belirtildi.

Yiğit Emre Çeltik ve Emre Nefiz'in en az 4 haftalık tedavi sürecine alındığı kaydedildi.



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