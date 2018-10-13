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Altınordu'da 1 formaya 2 aday

Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü İzmir'de Eskişehirspor'la karşılaşacak Altınordu'da sarı kart cezalısı ön libero Oğulcan'ın yokluğunda formaya 2 aday var.

Kaynak: DHA
Altınordu'da 1 formaya 2 aday
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13 Ekim 2018 16:28
Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü İzmir'de Eskişehirspor'la karşılaşacak Altınordu'da sarı kart cezalısı ön libero Oğulcan'ın yokluğunda formaya 2 aday var.

Kırmızı lacivertli ekipte son haftalarda fazla forma şansı bulamayan ve yedek kulübesinde bekleyen Berkay Samancı ve David Deniz, teknik heyetin gözüne girmeye çalışıyor. İlk 8 haftada Berkay 3 lig, 1 kupa maçında oynarken, Deniz ise ligde 4, kupada 1 kez forma giydi. Ligde 7 puanı bulunan Altınordu, genç kadrosuyla 5 puan toplayan Eskişehirspor'u yenerek moral bulmak istiyor.

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