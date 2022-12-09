Altınordu zinciri kıracak

Spor Toto 1'inci Lig'de son 6 maçını kaybedip 12 puanla düşme hattında yer alan Altınordu, pazar günü evinde oynayacağı Bodrumspor maçına odaklandı.



Beklediği çıkışı haftalardır yapamayan kırmızı-lacivertlilerde tüm hesaplar galibiyet üzerine kuruldu.



Teknik direktör Ufuk Kahraman, haftalardır bireysel hatalardan dolayı goller yediklerini ve bu eksiklikleri gidermek için yoğun çalıştıklarını ifade etti.



Kahraman, "Bodrumspor maçı bizim adımıza milat olacaktır. Çok çalışıyoruz ve hırslıyız. Mutlaka kötü gidişata 'dur' diyeceğiz. İnanıyorum ki bu maç Bodrumspor karşılaşması olur" dedi.





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