Altınordu yine ateşe düştü

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Afyonspor'a 1-0 yenilerek galibiyet özlemi 3 haftaya yükselen Altınordu, 5 hafta sonra yeniden düşme hattına geriledi.



Altınordu oynadığı 13 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle 11 puanda kalırken, kümede kalma mücadelesi veren iki takımdan Kırşehir FSK deplasmanda Adıyaman FK'yı 2-1 mağlup ederek 12 puana ulaştı ve düşme hattından kurtuldu. Bu sonuçla birlikte Altınordu yeniden düşme potasına girerek korkulu rüya görmeye başladı. Play-Off hattının 14 puan gerisinde yer alan Altınordu, ilk yarının son 5 maçından alacağı sonuçlarla tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor.



FURKAN MİLLİ TAKIMDA PARLADI



Altınordu'nun 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Yöntem, U19 Milli Takımı'nda kornerden gol atarak alkış topladı. Ay-yıldızlılar, Antalya'da oynanan UEFA Avrupa U19 Şampiyonası eleme turu ikinci maçında Belarus'u 3-1 mağlup ederken, Furkan 57'nci dakikada köşe vuruşunda fileleri havalandırmayı başardı. U19 Milli Takımı'nın kaptanlığını üstlenen genç oyuncu başarılı performansıyla kulübünü gururlandırdı. Yine Altınordu'dan milli takıma alınan Mert Furkan Bayram millilerin kalesini korurken, stoper Hasan Berat Kayalı, 85'inci dakikada oyuna girdi.

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