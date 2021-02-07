Altınordu yaralarını sarmaya başladı; 2'de 2

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Altınordu, Beypiliç Boluspor'u ağırladı. Karşılaşma, İzmir ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



4 maçlık galibiyet hasretine Bursa deplasmanında son veren Altınordu, 8. dakikada Enis Destan ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 18. dakikasında Altınordu, Burak İnce'nin attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin 45. dakikasında Bolusporlu Mustafa Çeçenoğlu farkı 1'e indiren golü kaydetti.



İlk yarısı Altınordu'nun 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan maçta ikinci yarı gol sesi çıkmadı.



Mücadele bu skorla sona ererken 8. sırada bulunan Altınordu puanını 34'e yükseltti ve play-off potasına bir adım daha yaklaştı. Bu maçla birlikte üst üste 3. mağlubiyetini alan Boluspor ise 19 puanla 13. sırada yer aldı.



TFF 1. Lig'in 21. haftasında Altınordu, deplasmanda Ankaraspor ile karşılaşacak. Boluspor ise Giresunspor'u konuk edecek.











