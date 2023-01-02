Altınordu'ya sis engeli

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, bugün başlayacak Antalya kampına İzmir'de sabah saatlerinde meydana gelen yoğun sis nedeniyle hava yoluyla gidemedi.



Kırmızı-lacivertliler, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uçuşların rötar yapması nedeniyle Antalya'ya takım otobüsüyle gitme kararı aldı. İstanbul'da olan teknik direktör Gökhan Ünal'ın ise havayoluyla Antalya'ya ulaşacağı bildirildi. İzmir temsilcisi bu akşam saat 18.00'de tam kadro yapacağı antrenmanla kamp çalışmalarına başlayacak.



Bir hazırlık maçı oynayacağı Antalya'da 10 Ocak Salı gününe kadar çalışacak Altınordu aynı gün İzmir'e dönüp ikinci yarı hazırlıklarına Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde devam edecek. Bu arada kırmızı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosunu takviye etmek için 3-4 oyuncuyla görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi.



Teknik patron Ünal'ın raporuyla takıma kanat oyuncusu ve santfor takviyesi yapılacağı kaydedildi. Altınordu ilk yarıda 15 gol atarak en az gol atan takım oldu.



