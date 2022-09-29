Altınordu'ya sakat oyunculardan iyi haber

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak Altınordu'ya sakat oyuncularından müjdeli haber geldi.



Kırmızı-lacivertlilerde son olarak Göztepe ile oynanan İzmir derbisinde ayak bileğindeki ağrıları nedeniyle ikinci yarıda oyuna devam edemeyen sol bek Ali Dere'nin iyileştiği bildirildi.



Altınordu'da hafif sakatlıkları nedeniyle Manisa FK ile deplasmanda oynanan hazırlık maçında tedbir amaçlı dinlendirilen kanat oyuncusu Safa ile sağ bek Rıdvan'ın durumlarının da ciddi olmadığı ifade edildi. Tedavileri süren sağ kanat Ahmet İlhan ve sol kanat Şeref'in durumları belirsiz. Kırmızı kart cezalısı Kürşad ise forma giyemeyecek.

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