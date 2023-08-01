Altınordu'ya dev santrfor

TFF 2.Lige düşen İzmir temsilcisi Altınodu,1.96 boyundaki gurbetçi golcü Keni Var Uzun'u kadrosuna kattı.



Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A takım kadromuzu en son Almanya'nın TuS Bövinghausen takımında forma giyen 1.96 boyundaki Türk oyuncu Keni Var Uzun ile güçlendirdik. Keni Var Uzun'a hoş geldin diyor ve Altınordu formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Gurbetçi oyuncu için düzenlenen imza törenine Sportif Direktör Murat Korkmaz da katıldı. 23 yaşındaki forvet geçen sezon Oberliga Westfalen'de (5'inci Lig) 30 maçta 19 gol, 2 asistle oynadı.



Altınordu dış transferde Arif Morkaya ve Onur Ramazan Toprak'tan sonra 3'üncü takviyesini gerçekleştirdi.