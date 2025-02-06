Altınordu'ya altyapıdan 3 takviye

2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 3 beraberlik alarak zirvenin 12 puan gerisine düşen 4'üncü sıradaki Altınordu altyapısından 3 genç oyuncuyu A takıma çıkardı. İzmir temsilcisinde sezonun ilk yarısında U17 takımında forma giyen kaleci Arda Yılmaz (16), stoper Bilal Demirağ (15) ve kanat forvet Mustafa Duru (15) ikinci devre için A takım kadrosuna dahil edildi.Kırmızı-lacivertlilerin aralık ayında yemin töreni yaparak profesyonel sözleşme imzalattığı 22 oyuncu arasında yer alan 3 genç futbolcu ligin kalan bölümünde vitrine çıkmak için mücadele edecek. Kaleci Arda 8 kez, Bilal 15, Mustafa ise 14 kez alt yaş gruplarında milli takım formasını terletti. Altyapıdan yapılan takviyelerle birlikte Altınordu'nun kadrosundaki oyuncu sayısı 28'e yükseldi.