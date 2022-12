Altınordu'ya altyapıdan 16'lık kaleci!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 16 yaşındaki kaleci Onur Çevikkan'la profesyonel sözleşme imzaladı.



Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Onur Çevikkan için Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde düzenlenen imza töreninde oyuncunun ailesinin yanı sıra Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) İdari Direktörü Ahmet Furkan Can ve ALFA Kaleci Başantrenörü Hüseyin Yenikaya da yer aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Onuralp Çevikkan, çok heyecanlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bugüne kadar bana hep destek olan aileme çok teşekkür ediyordum. Futbol okulundan bugüne kadar bana destek veren, bana dokunan tüm hocalarıma, bizlere her zaman hizmet veren kulüp çalışanlarımıza ve Türk gençliğine her zaman güvenen başkanımız Seyit Mehmet Özkan'a teşekkür ediyorum. Sorumluluğumun arttığını bilincindeyim. Çok çalışıp hedeflerime koşmaya devam edeceğim. Asla vazgeçmeyeceğim."



ALFA İdari Direktörü Ahmet Furkan Can da öz evlatları Onuralp'in profesyonelliğe adım attığını ifade ederek, "Artık onun adına asıl süreç bundan sonra başlayacak. Kendisi yine aynı şekilde devam ederek ilk önce A takımımıza girecek, sonrasında da en büyük arzumuz olan Avrupa'ya transfer olacaktır. Biz ona çok güveniyor ve inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında 26 Aralık Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Altınordu'nun, yeni teknik direktörleri Gökhan Ünal yönetiminde bu müsabakanın hazırlıklarına devam ettiği bildirildi.





