Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Altınordu ile Eyüpspor cumartesi günü İzmir'de karşılaşacak.



Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada hakem Murat Erdoğan görev yapacak.



Ligde 26 puanla 15. durumda bulunan Altınordu, düşme hattındaki Gençlerbirliği'nin 5 puan önünde yer alıyor. 21 puanla 17. sırada yer alan Gençlerbirliği ise ligden çekilen Yeni Malatyaspor ile yapması gereken karşılaşmada 3-0 hükmen galip ilan edilecek.



İzmir temsilcisi son 2 haftada Altaş Denizlispor'u 5-2 yendikten sonra hükmen galip ilan edildiği Yeni Malatyaspor maçını da 3 puanla kapattı.



Spor Toto Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Eyüpspor ise 54 puanla 2. sırada yer alıyor.





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