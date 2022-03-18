Altınordu, Ümraniyespor deplasmanında puan arayacak

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattından çıkma mücadelesini sürdüren Altınordu, 29. haftada 19 Mart Cumartesi günü Bereket Sigorta Ümraniyespor'a konuk olacak.



Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altınordu maçında hakem Furkan Aksuoğlu görev yapacak.



Ligde yedi maçlık galibiyet hasretinin ardından NasaDoge Menemenspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmalarını kayıpsız geçen Altınordu, 29. haftaya küme düşme hattının üzerindeki NasaDoge Menemenspor'un 4 puan gerisinde 17. sırada girdi.



İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı Hüsamettin Yener ile sakatlığı bulunan Ahmet Dereli, yarın forma giyemeyecek. Ali Dere'nin durumu ise yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.



Altınordu, 55 puanla 2. durumda bulunan Bereket Sigorta Ümraniyespor'a ligin ilk devresinde 2-0 mağlup olmuştu.





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