Altınordu, U19'dan 11 takviye yaptı

İzmir ekibi Altınordu, 9 sezon yer aldığı 1'inci Lig'den düştükten sonra 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi altyapısında forma giyen 11 oyuncusunu A takıma çıkardı.



Kırmızı-lacivertli kulüpte geçen sezon U19 takımında görev yapan hücum oyuncuları Mustafa Karaman, İlkan Sever, Yusuf Talga, savunma oyuncuları Mustafa Kocabaş, İlker Akar, Hasan Berat Kayalı, orta saha oyuncuları Furkan Yöntem, Mehmet Ablay, Muhammed Berkay Kınaç, Tugay Güner ve kaleci Umut Keseci bu sezon kendilerini A takımda gösterme fırsatı yakalayacak. Bu oyuncuların büyük bölümü ilk kez profesyonel kategoride mücadele edecek. Amatör statüde oynayan İlkan Sever ve Yusuf Talga ile profesyonel sözleşme imzalanması bekleniyor.

"İzmir temsilcisinde A takımda kalan kaleciler Serhat Öztaşdelen, Mert Furkan Bayram, Arif Şimşir, savunma oyuncuları Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya, Alperen Selvi, Yusuf Can Esendemir, orta saha oyuncuları Metehan Yılmaz ve Sami Satılmış'ın yanı sıra geçen sezon alt liglere tecrübe kazanması için kiralık gönderilen orta saha oyuncuları Tayfun Tatlı, Emre Oymak, forvetler Altar Han Hidayetoğlu, Abdullah Soğucak ve Gökberk Efe ile birlikte toplam 25 futbolcu öz kaynaktan yetişen isimlerden oluştu. Altınordu'nun 27 kişilik kadrosunda dış transferle kulübe gelen sadece 2 oyuncu bulunuyor. Geçen sezon Nazilli Belediyespor'a kiralanan forvet Anıl Arıcıoğlu ve Menemen FK'dan transfer edilen gurbetçi golcü Ali Özgün dışında tüm takım Altınordu patentli.