Altınordu Teknik Direktörü Parlatan: 'Doğru yoldayız'

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 47 puanla lider Sarıyer'in 9 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan Altınordu'da Teknik Direktör Ersan Parlatan, 1'inci Lig'e yükselme hedeflerinde doğru yolda ilerlediklerini dile getirdi. Takımın başında çıktığı ilk 2 maçtan beraberlikle ayrıldıktan sonra 3'te 3 yapan Teknik Direktör Parlatan, sezon ortasında göreve gelmenin hem oyuncular hem de teknik adamlar için zor olduğunu söyleyerek, "Hazırlık dönemi geçirmeden bir takımı alıp yola devam etmek kolay değil. Bir uyum süreci oluyor. Bu 2-3 günde veya 2-3 haftada halledilecek bir şey değil. Ben bu durumu iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Kepez maçında 90+7'de beraberlik golünü yedik. Daha sonra Isparta deplasmanı zaten zor deplasmandı. Bazen 1 puanla yetinmek gerekiyor ama son 3 maçımızı kazanmamız doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi.



Hem kendisinin hem de oyuncuların büyük bölümünün gurbetçi olmasının kendilerine avantaj sağladığını kaydeden tecrübeli teknik adam, "Gurbette doğmak, büyümek, oradaki altyapıyı almak ve orada futbol hayatını sürdürmek Türkiye'ye geldiğin zaman bazı sıkıntıları da getirebiliyor. Bunu negatif anlamda söylemiyorum. Genel anlamda daha değişik bir kültür daha farklı bir kültür. Ne kadar da hepimiz Türk olsak da orada Türk kökenlerimiz de olsa, ailelerimiz Türk de olsa sonuçta Almanlarla iş yapıyoruz veya eğitim alıyoruz. Buradaki genel anlamda kültür daha farklı oluyor. Ben bunu oyunculuk dönemimde de Türkiye'ye geldiğimde yaşadım. Teknik adam olarak geldiğimde de yaşadım. Benim onları anlamam bir gurbetçi olarak daha kolay oluyor. Yetişme tarzı, kültür farklı olduğu için art niyet aramıyorum" diye konuştu.



"ZİRVEYLE PUAN FARKINI BİLMİYORUM"



Lider Sarıyer'le aralarındaki puan farkını bilmediğini söyleyen Altınordu Teknik Direktörü Parlatan, "Biraz puan farkının açıldığını biliyorum ama tam net olarak kaç puan farkı olduğunu bilmiyorum. Çünkü çok orta veya uzun vadede hedefler koyan değil daha çok hafta hafta düşünen, maç maç düşünen bir teknik direktörüm. Tabii ki biz sezonun bütününe baktığımız zaman mümkünse 1'inci Lig'e çıkmak istiyoruz. Bu artık direkt olarak mı olur veya 2'nci olup da Play-Off'ları bekler miyiz veya sıralamada hangi konumda bitiririz bunu hep birlikte göreceğiz. Ama ben maç maç hedefler koyan bir teknik direktörüm. Bu yolda doğru tecrübeler edindiğim için bu yolu tercih ediyorum" mesajı verdi.



"DONANIMIMA VE TECRÜBEME GÜVENİYORUM"



Her oyuncu ve teknik adam gibi en üst seviyede çalışmak istediğini anlatan Ersan Parlatan, "Bir kere kendime bu konuda çok güveniyorum. Hem donanımıma hem tecrübeme hem aldığım eğitime güveniyorum. Ben Almanya'da Pro Lisans'ımı aldım. Zor bir eğitimden geçtim ama çok verimli bir eğitim oldu. Üst liglerde çalışmak istiyorum ama teknik adamlıkta illa hangi ligde çalıştığın önemli değil. Mesela burada çok güzel ortamımız var. Bu ligin üstünde, belki 1'inci Lig'in üstünde tesisimiz var. Çok güzel bir kuruluşumuz, yapımız var. Kulübün içerisinde herkes kendi bölümüyle ilgileniyor, kimse kimsenin alanına girmemeye çalışıyor. İnşallah Altınordu ile bu sene 1'inci Lig'e hangi yoldan olurla olsun çıkmayı arzuluyoruz" dedi.



"ALTINORDU AVRUPA KULÜBÜ GİBİ"



Altınordu'nun bir Avrupa kulübü gibi yönetildiğini belirten Teknik Direktör Ersan Parlatan, "Ben yardımcı hoca olarak İlhan Palut'un ekibinde Göztepe'de, Konyaspor'da çalıştım. Daha sonra teknik direktör olarak Bandırma'da ve Keçiörengücü'nde çalıştığım için bu kıyaslamayı yapabildiğimi düşünüyorum. Çeşitli kulüplerde çalıştım Türkiye'de. Avrupa'da da Almanya'da çalıştım. Kurumsal olarak inanılmaz güzel bir yapı var Altınordu'da. Herkes bir şekilde kendi alanınla ilgilenip verimli olmaya çalışıyor. Kesinlikle Avrupai bir yapısı var kulübün" yorumu yaptı.



"TÜRKİYE'DE DEĞİŞİM ÇOK HIZLI"



İmza töreninde Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın, "Hüseyin Eroğlu ile 10 yıl çalıştık. Ben ikinci Hüseyin Eroğlu'nu arıyorum" sözlerinin hatırlatılması üzerine tecrübeli çalıştırıcı Başkan Özkan'a teşekkür ederek, "Benim de arzum burada uzun süre çalışmak. Çünkü ben de son 5 yılda birçok kulüp değiştirdim. Zaman zaman kendi tercihlerim oldu, zaman zaman da kalmak istediğim halde kulüp tarafından yollar ayrıldı. Bu futbolda olağan şey. Maalesef Türkiye'de bu değişim çok hızlı yaşanıyor günümüzde. Biz önümüzü net bir şekilde göremiyoruz. Bugün burada konuşuyoruz ama 3 ay sonrasında ne olacağını bilemiyoruz. Gönül ister uzun vadeli bir beraberliğimiz olsun tabi burada iki tarafın da memnun kalması gerekiyor. Bugüne kadar 1.5 aylık dilimde her şey çok güzel gidiyor. Umarım bu yol devam eder" diye konuştu.



HÜSEYİN BULUT: "TECRÜBE KAZANARAK DÖNDÜM"



Borussia Dortmund altyapısında yetişip Türkiye'de Göztepe'den sonra ikinci kez Altınordu'da görev yapan santrfor Hüseyin Bulut, bu kez farklı bir tecrübeyle mücadele ettiğini dile getirdi. Göztepe döneminde A takımda sadece 2 kupa maçında şans bulan daha sonra Almanya'ya dönen Hüseyin, bu sezon kırmızı-lacivertli formayla 10 gol atarak takımın en skorer ismi konumuna geldi. İyi bir performans sergilediğini, bunda takım arkadaşlarının payının önemli olduğunu dile getiren Hüseyin, "Onlar olmadan bu gol katkıma ulaşamazdım. İnşallah böyle devam eder" dedi.



Türkiye'ye dönerken kafasında soru işareti oluşmadığını belirten gurbetçi golcü, "Altınordu'nun Avrupa konseptinde bir kulüp olduğunu gördüm. Göztepe'ye erken gittiğimi anladım. Şimdi başka bir tecrübeyle buraya geldim. Kendime bir gol hedefi koymadım. Maç maç bakıyorum. Her futbolcu gibi üst liglerde oynamak istiyorum. Bu yıl Altınordu ile inşallah üst lige çıkarız. Tekrar milli olmak isterim" diye konuştu. Almanya'da futbolun taktiksel ve temaslı oynandığını anlatan Hüseyin, Türkiye'deki oyuncuların teknik açıdan daha iyi olduğunu ifade etti.