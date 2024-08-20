Altınordu taraftarından stat protestosu

2. Lig ekibi Altınordu'nun taraftarları kulübün iç saha maçlarını Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynama kararını protesto etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu taraftarından stat protestosu
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20 Ağustos 2024 12:59
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Altınordu'nun taraftarları kulübün bu sezonki iç saha maçlarını Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynama kararına tepki gösterdi.

İzmir merkezden 70 kilometre uzaklıktaki kulübün tesislerine ulaşımın zor olduğunu dile getiren taraftarlar, müsabakaların geçen sezon olduğu gibi yine Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanmasını talep etti.

Altınordu'ya gönülden bağlı olduklarını ifade eden taraftarlar, "Şampiyonluk hedefleyen bir takım şehir dışında, antrenman sahasında maça çıkmamalı. Biz, Cumhuriyet'in ilk takımıyız. Altınordu'yu üst liglerde görmek istiyoruz. Başkan Seyit Mehmet Özkan bu kararını ivedilikle gözden geçirip değiştirmeli. Aksi halde iç saha maçlarına gitmeyeceğiz. Deplasmanlarda her zaman olduğu gibi takımın yanında olacağız" mesajı verdi

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