Altınordu: 'Süper Lig zamanımız geldi'

"İlk 2'nin içinde olmak istiyoruz"

"Altınordu bir marka"

1969-1970 sezonundan beri Süper Lig'den uzak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Süper Lig'e yükselme zamanlarının geldiğini belirterek, "İlk 2'nin içinde olmak istiyoruz ama bu kolay değil tabii ki." dedi.Eroğlu, yaptığı açıklamada, ligde geçen sezon özellikle son 6 haftada istedikleri sonuçları alamadıklarını ve play-off dışında kaldıklarını, bu sezon öncesinde de ilk 11'de yer alan 7 futbolcunun başka takımlara transfer olduğunu söyledi.Bu oyuncuların yerine transferler yaptıklarını ve hazırlık karşılaşmalarında gerek hücumda gerek savunmada istediklerini sahaya yansıtmaya başladıklarını kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:"Her geçen gün daha iyi oluyoruz. İlk haftalar daha zor ama yaklaşık 4 sezondur bu ligdeyiz, nasıl oynanması gerektiğini biliyoruz ve daha da geliştirmeliyiz. Rakiplerimize karşı alınan önlemle bize karşı alınan önlem farklı. Birçok yeni oyuncum var, tecrübeli oyuncularım var. Oyun formatımız, sistemimiz lig ilerledikçe daha da oturacak. Hedefimiz bunu ilk maçtan itibaren ortaya koymak."Eroğlu, ligde son 4 sezonda iki kez play-off'u averajla kaçırdıklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu sene hedefe doğru ilerlemek istiyoruz. Süper Lig zamanının geldiğini düşünüyorum. İlk 2'nin içinde olmak istiyoruz ama bu kolay değil tabii ki. Yeni bir takım oluşturduk, uyum sorununu çabuk atlatmamız lazım. Geçen seneden 7 oyuncumuzun dışında 4-5 öz kaynak futbolcumuz vardı. Bunları da ligin zorluğundan dolayı oynatamadığımız için maç eksikliklerini tamamlasın diye Niğde Anadolu Futbol Kulübüne verdik. 11-12 futbolcu açığımız oldu, buna göre de oyuncu takviye etmemiz gerekiyordu."Altyapıdan yetişen ve başka takımlara transfer olan Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Barış Alıcı ve Berke Özer gibi isimlerin olduğunu hatırlatan Eroğlu, bu yıl da genç ve öz kaynak futbolcularından umutlu olduğunu ifade etti.Transfer ettikleri genç oyuncular ve onlara ağabeylik yapacak tecrübeli oyuncuların da takımda olduğuna işaret eden Eroğlu, "Altınordu artık bir marka. Hem öz kaynak futbolcularını yetiştirip yukarıya doğru taşıyor hem de transfer ettiği birçok futbolcuyu bireysel anlamda geliştirerek kulüplerin transfer listesine girmesini sağlıyor."Spor Toto 1. Lig'de üst üste 5, toplamda 27. kez mücadele edecek Altınordu, daha önce ligde oynadığı 830 karşılaşmada 294 galibiyet, 247 beraberlik ve 289 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 989 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 908 gol gördü. Daha önce 1965-1966 sezonunda Süper Lig vizesi alan Altınordu, 1969-1970 sezonundan bu yana Süper Lig'den uzak.Altyapısından yetiştirdiği Berke Özer ve Barış Alıcı'nın Fenerbahçe'ye transfer olduğu Altınordu'da Erdoğan Yeşilyurt Sivasspor, Mirkan Aydın ise Suudi Arabistan'ın Uhud takımlarına transfer oldu. İzmir temsilcisi şimdiye kadar 12 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.