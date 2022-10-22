Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Denizlispor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'ndaki mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Altınordu oldu.



İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golleri 35. dakikada penaltıdan ve 67. dakikada Ahmet İlhan Özek kaydetti. Denizlispor'un tek golü 88. dakikada Bekir Turaç Böke'den geldi.



Bu sonucun ardından Altınordu, ligde arka arkaya 3. galibiyetini aldı ve puanını 12'ye çıkardı. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Denizlispor, 2 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Altınordu, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Denizlispor, Göztepe deplasmanına gidecek.





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