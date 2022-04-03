Altınordu, seriye Adanaspor'u da ekledi: 2-0

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Hüseyin Eroğlu'nun yönetimindeki Altınordu ile Sait Karafırtınalar'ın yönettiği Adanaspor İzmir'de karşılaştı.



İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta Altınordu, rakibini 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 59. dakikada Ahmet İlhan Özek ve 78. dakikada Kubilay Sürmeli kaydetti. Adanaspor'da Evren Korkmaz, 76. dakikada kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla beraber üst üste 4. galibiyetini alıp puanını 34'e yükselten Altınordu 15. sıraya çıkarken, 38 puanda kalan Adanaspor 9. sırada yer aldı.



Ligin diğer haftasında Altınordu, zorlu Eyüpspor deplasmanına çıkarken Adanaspor kendi evinde Balıkesirspor'u ağırlayacak.





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