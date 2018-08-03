Altınordu, Sefa Yılmaz ile imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, deneyimli golcü Sefa Yılmaz'ı kadrosuna dahil etti.İzmir'e gelen Sefa ile her konuda anlaşan kırmızı-lacivertliler, sağlık kontrolünün ardından 28 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig'de Trabzonspor, Kayserispor, Gaziantepspor ve Alanyaspor formaları ile 138 maça çıkan, 2 kez de A Milli Takım'da oynayan Sefa, Altınordu'da kariyerinin en iyi dönemini yaşayacağına inandığını söyledi.Önünde uzun bir futbol hayatı olduğunu vurgulayan Sefa Yılmaz, "Altınordu'da bir oyuncunun gelişimi açısından tüm şartlar mevcut. Gollerim ve asistlerimle hem Altınordu'yu şampiyon yapacağım hem de kariyerimde yeni bir dönem başlatacağım" dedi. Altınordu'nun sisteminden övgüyle bahseden Sefa, "Kısa bir sürede Çağlar, Cengiz, Barış ve Berke gibi yıldızları futbol dünyasına armağan ettiler. Türkiye'ye yeni bir akış açısı getirip felsefelerini ortaya koydular" yorumunu yaptı.Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge ise, Sefa Yılmaz'ın iyi bir kariyere sahip olduğunun altını çizerek, "Süper Lig deneyimi olan, eski oyuncumuz ağabeyi Murat Yılmaz sayesinde bizi çok iyi tanıyan bir oyuncuyu aramızda görmekten dolayı mutluyuz. Bu transferin, hem Altınordu'ya hem de Sefa Yılmaz'a önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Özellikle deneyimi ile gençlerimize de örnek olacaktır" cümlelerini kurdu.