Altınordu satıyor, para basıyor

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezon da futbolcu fabrikası gibi çalışmaya devam ediyor. Son 4 yılda Türk futboluna genç oyuncuları kazandıran İzmir temsilcisi, altyapısına yaptığı yatırımların meyvelerini toplamanın mutluluğunu yaşıyor.



SÜREKLİ KAZANIYORLAR



İlk olarak 2016 Mayıs ayında Çağlar Söyüncü'yü Alman ekibi Freiburg'a hemen ardından Cengiz Ünder'i ise Medipol Başakşehir'e göndererek dikkatleri üzerine çeken İzmir ekibi, İngiltere'de Leicester City forması giyen Çağlar ve İtalya'da Roma'da oynayan Cengiz'den satış paylarıyla birlikte toplam 11 milyon Euro gelir elde etti. Kırmızı-lacivertliler, iki yıldızının Avrupa'da farklı ülkelerdeki kulüplere transfer olması durumunda yetiştirme bedeli kazanmaya devam edecek. 2018-2019 sezonunda F.Bahçe'ye transfer olan Berke Özer ve Barış Alıcı'dan toplam 2 milyon Euro kasasına koyan Altınordu, Berke'nin haklarının yüzde 50'sini elinde bulunduruyor. İzmir ekibi iki oyuncunun başka kulübe satışından yüzde 20'şer pay alacak.



İYİ FİYATLARA GİTTİLER



Alican'ı 700 bin Euro'ya Başakşehir'e Erce'yi 3 milyon TL'ye Trabzon'a Ozan'ı 600 bin TL'ye Konya'ya Yusuf'u 500 bin TL'ye Rize'ye satan Altınordu, Muhammet'i 2 milyon 383 bin TL'ye Trabzon'a vererek futbolcu satışlarından 13.7 milyon Euro ve 6.4 milyon TL yani 9 oyuncudan toplam 113 milyon 545 bin TL gelir sağladı.



GÖZLERİ CENGİZ'DE



Altınordu'nun alt yapısında yetişen Cengiz Ünder, Başakşehir'in ardından İtalyan devi Roma'nın yolunu tutarken, yıldız oyuncuya şimdi de Everton talip oldu. İngiliz ekibinin 22 yaşındaki genç hücum futbolcusu için 35 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Eğer Cengiz Ünder, Everton'a transfer olursa Altınordu, bu transferden de yetiştiricilik bedeli kazanmaya devam edecek.



ALTI OYUNCU DAHA GİDİCİ



Altınordu yönetimi oyuncu satışına devam edecek. İzmir ekibinde Ravil Tagir, Burak İnce, Kerim Alıcı ve Oğulcan Ülgün, transferle gelen orta saha oyuncusu Muhammed Mert ve sağ kanat Atakan Üner'in kırmızı- lacivertli kulübe bonservis ücreti kazandırarak yuvadan uçabileceği belirtlidi. İzmir temsilcisi oyuncu satışından elde edeceği gelirlerle yeni sezon kadrosunu şekillendirecek.



RAVİL, 7.5 MİLYON EURO



Altınordu'nun 17 yaşındaki defans oyuncusu Ravil Tagir'i hem yurt dışı hem de yurt içinden bir çok takım istiyor. Benfica, İnter, Juventus ve Borussia Dortmund'un yanı sıra Süper Lig'den Trabzonspor, Beşiktaş ile Fenerbahçe yıldız oyuncu için İzmir ekibine teklifte bulundu. Başkan Seyit Mehmet Özkan, Ravil'in ilk etapta bonservis bedelini 7.5 milyon Euro olarak belirlemişti.



TRABZON'A 3 OYUNCU



Altınordu yönetimi, 4 yıllık süreçte en fazla oyuncuyu Trabzonspor'a verdi. İzmir ekibi, kaleciler Erce Kardeşler ve Ozan Can Oruç ile Muhammet Taha Tepe'yi Karadeniz ekibine gönderdi.



