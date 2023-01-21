Altınordu: 'Şansımız yoktu'

Altınordu Teknik Sorumlusu Çağatay Rüştü Şalap, Sakaryaspor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından kazanma arzusu yüksek bir takım olarak sahada kendilerini gösterdiklerini aktardı.



İlk yarı yedikleri gole kısa sürede cevap verdiklerini belirten Şalap, "Oyundaki istek ve arzumuz üst seviyedeydi. Bunu ikinci yarıya da yansıttık. Sezon başından bu yana en fazla gol pozisyonu yakaladığımız maç. Bu konuda oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Rakip takımın kalecisini de tebrik ediyoruz. Furkan bugün gerçekten çok iyi şeyler yaptı." şeklinde konuştu.



Şalap, rakiplerini hafta içi analiz ettiklerini vurgulayarak, "Rakibimizin açıklarını değerlendirdik ama sonuçlandırma kısmında biraz şansımız yoktu." diyerek sözlerini tamamladı.





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