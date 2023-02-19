Altınordu, Recep Aydın'ı transfer etti

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, geçen sezon formasını giyen Bodrumspor'dan Recep Aydın ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-lacivertli kulübe döndüğü için mutlu olduğunu belirten Recep, "Kısa bir ayrılık dönemi gibi oldu. Tekrar yuvaya, evime döndüğüm için çok mutluyum. İnşallah takım arkadaşlarımla, Altınordu ailesi olarak hep beraber bu seneye çok güzel bir yerde bitirip daha nice başarıları beraber yaşarız" dedi.

Takım arkadaşlarını çok iyi tanıdığını belirten tecrübeli futbolcu, "Ayrı olduğum dönemde hepsiyle devamlı iletişim halindeydik. Hiç ayrılmamış gibiydik. Gerçekten çok mutlu oldum. Dışardan izlediğimde Altınordu, bu sene biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. İnşallah bunun üstesinden geleceğiz. O yeteneğe sahip bir oyuncu grubu var. Özellikle Gökhan hoca geldikten sonra takım gerçekten bir silkendi ve inanmış bir takım haline büründü. Dışarıdan onu gördüm. İnşallah benim de katkım olur" diye konuştu.

Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Recep Aydın, "Geriye kalanlara sabır diliyorum. Sözlerle, cümlelerle tarif edilemeyecek bir acı. Allah hepsinin yardımcısı olsun. İnşallah en kısa zamanda bu kötü günler atlatılıp tekrardan güzel hayatlarına geri dönebilirler" şeklinde konuştu.