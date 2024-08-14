Altınordu, Ravil Tagir'den piyango vurdu!

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu, eski oyuncusu Ravil Tagir'in yeni sezon öncesi Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Jazira'ya transfer olmasıyla önemli bir gelir elde edecek olmanın sevincini yaşıyor.



İzmir ekibinin altyapısında yetişip 2019'da profesyonel olan Kazakistan asıllı Türk stoper, A takımda 1 sezon forma giydikten sonra 2020'de 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Başakşehir'e transfer olmuştu.



Yapılan sözleşmeye Ravil'in bir sonraki satışından yüzde 30 pay alma maddesi eklettiren Altınordu, Başakşehir'in alacağı bonservise ortak olacak.



Son 2 sezonda kiralık olarak Belçika temsilcisi Westerlo'da top koşturan 21 yaşındaki Ravil, yeni kulübü Al Jazira ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, İzmir ekibi bu transferden yüzde 30 pay alacak.





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