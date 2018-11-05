  •  
    İşte Terim'in soyunma odasındaki o konuşması
  •  
    'Skrtel, Şaş'ı döve döve Adana'ya götürür ve..
  •  
    Hasan Ali'den G.Saray'a; Fener'e oley çekilmez!
  •  
    FIFA19'u sallayan yıldız! "En pahalı 25 futbolcu"
  •  
    Terim raporunu verdi; "Görmek dahi istemem"

Altınordu, puan hedefini açıkladı

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Eskişehirspor, Osmanlıspor ve Tetiş Yapı Elazığspor'u yenerek 3'te 3 yapan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, devre arasına kadar yakalamak istedikleri puanı açıkladı.

Kaynak: DHA
Altınordu, puan hedefini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Kasım 2018 15:21
Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Eskişehirspor, Osmanlıspor ve Tetiş Yapı Elazığspor'u yenerek 3'te 3 yapan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, devre arasına en az 24 puanla girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ligde 16 puanı bulunan 7'nci sıradaki kırmızı-lacivertliler kalan 6 müsabakada en az 8 puan daha hanesine yazdırmak istiyor.

Teknik patron Eroğlu, yakaladıkları çıkışı sürdürerek ilk yarıyı iyi bir noktada bitireceklerine inandığını vurguladı. Bu hafta deplasmanda Play-Off yarışındaki rakiplerinden Ümraniyespor'la karşılaşacak İzmir temsilcisi, daha sonra Afjet Afyonspor, Altay (D), Adanaspor, Boluspor (D) ve Giresunspor'la kozlarını paylaşacak. Altınordu'da kırmızı kart cezalısı stoper Hasan forma giyemeyecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için