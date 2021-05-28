'Altınordu projesini Kocaelispor'da geliştirmeye çalışıyoruz'

Misli.com 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'da kulüp başkanı Engin Koyun, hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.



Koyun maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün hayatımızın en mutlu gününü yaşıyoruz. Güzel bir final oldu ancak biz daha iyiydik. Sonucun farklı olması bizi daha çok mutlu etti." dedi.



Kocaelispor'un önemli başarılar elde etmiş bir kulüp olduğunun altını çizen Koyun, "İki kez Türkiye Kupası'nı kazanmış bir kulübüz. Bu kulübün buralarda olmaması gerektiğine karar verdik. Seneye Süper Lig için bir kadro kuracağız. Kısa vadeli değil uzun vadeli planlar yapıyoruz. Altınordu projesini Kocaelispor'da gerçekleştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise yıllardır Süper Lig özlemi yaşadıklarına dikkati çekerek, "Bir kent bu inancın etrafında kenetlenmiş oldu. Sonunda da bu başarı geldi. Süper Lig yolculuğumuz devam edecek." ifadelerini kullandı.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile iki takımın da TFF 1. Lig'e yükselmesi hakkında maçtan önce konuştuklarını vurgulayan Büyükakın, "Spor Bakanımızla da Sayın Cumhurbaşkanımızla da konuştuk. Ancak bu ligin başında ilan edilmiş olsaydı olurdu. Bu saatten sonra bunu yapmak doğru olmaz diye değerlendirdiler. Sakarya seyircisi de Kocaeli seyircisi de bir üst ligde olmayı hak ediyor. Onlar istediler biz de tercüman olduk. Sakaryaspor'un da üst lige çıkmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiririz ama takdir tabii ki federasyonumuzdadır." şeklinde görüş belirtti.



