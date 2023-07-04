Altınordu özüne dönüyor

Gelecek sezon Spor Toto 2. Ligde olacak olan Altınordu'da sadece yetişen topçular oynayacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Altınordu özüne dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2023 16:20
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Atilla Küçüktaka, senelerdir hedeflenen gerçek Altınordu'nun temellerini bu sezon atacaklarını dile getirdi.

Kulübe transfer yoluyla gelen tüm oyuncularla yolları ayırma kararı aldıklarını, tamamen öz kaynaktan yetişen gençlere odaklandıklarını ifade eden teknik patron Küçüktaka, "Şimdiye kadar hiç dış transfer görüşmemiz olmadı. Çalışmara başladıktan sonra en son işimiz dış transferde 3-4 oyuncu almak olacak" dedi.

Kırmızı-lacivertli takımın 10 Temmuz'da Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde toplanıp sağlık kontrollerinden geçeceğini aktaran teknik direktör Küçüktaka, U19 takımından gençlerin birçok gencin A takıma dahil edileceğini bildirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Öz kaynaktan A takıma alınacak oyuncularla gerçek bir Altınordu oluşacak. Senelerdir hedeflenen gerçek Altınordu'nun temellerini atacağız. Yepyeni bir takımla mücadele edeceğiz" diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery