Altınordu Olcay'la yükselişte

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Beykoz Anadolu Spor'u 3-1 yenip 18 puanla 2'ncı sıraya adını yazdıran Altınordu'nun teknik patronu Olcay Şahan futbolculuk yıllarının ardından teknik direktör olarak da kendisini kanıtladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu Olcay'la yükselişte
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23 Ekim 2024 13:43
Yıllarca Almanya'da Bundesliga'nın yanı sıra Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor'da top koşturup şampiyonluk yaşayan, A Milli Takım'da da 2016 Avrupa Şampiyonası dahil 29 maçta görev yapan Olcay Şahan henüz 37 yaşında teknik direktörlüğe başladı.

Futbolu bıraktıktan kısa bir süre sonra Altınordu'da teknik direktör olarak göreve gelen Olcay Şahan, kırmızı-lacivertlilere transferde ismi Türkiye'de bilinmeyen gurbetçi gençleri kazandırdı.

Türkiye'nin yetiştirici kulüplerinin başında gelen Altınordu'ya hemen uyum sağlayan Olcay Şahan, 8 maç sonunda namağlup bir şekilde takımı zirve ortağı yaptı. 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Şahan'ın Altınordu'su şampiyonluk adayları arasına adını yazdırdı.

Maçlarını bu sezon Torbalı'da oynayan Altınordu özellikle iç sahada muhteşem bir performans ortaya koydu. İçeride 4'te 4 yapan İzmir ekibi, deplasmanda ise 4 maçta 1 galibiyet elde edip 3 beraberlik aldı.

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