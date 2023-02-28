Altınordu'nun yeni yıldız adayı Furkan Yöntem

Türk futboluna birçok yetenek kazandıran Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun gençleri umut vermeye devam ediyor.



İzmir ekibinde bu sezon A takıma yükselen 17 yaşındaki Furkan Yöntem, birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda. Alt yaş kategorilerini takip eden gözlemcilerin beğenisini kazanan Yöntem'i yurt dışından birçok takımın da takip ettiği öğrenildi. Ağustos 2021'de kulübüyle profesyonel sözleşme imzalayan genç oyuncunun durumunu Süper Lig ekipleri yakından takip ediyor.



Futbol kariyerine İzmir ekibinin altyapısında başlayan ve birçok alt yaş kategorisinde kulübünün formasını terleten Yöntem, genç yaş milli takımlarında da görev yaptı. U18 Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan genç oyuncu, eylül ayında da 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını giydi.



Yöntem, bu sezon A Takım ile ilk resmi maçına 19 Ekim'de Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda oynanan Sapanca Gençlik karşılaşmasında çıkarken bu karşılaşmada da 1 de asist yapma başarısı gösterdi. 17 yaşındaki merkez orta saha Altınordu formasını Spor Toto 1'inci Lig'de ise ilk kez 3 Aralık'ta oynanan Bandırmaspor karşılaşmasında giydi.





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