Spor Toto 1'inci Lig'de 1-0 kaybettiği Göztepe derbisinin ardından evinde Ankara Keçiörengücü'ne 4-1 yenilerek 6'ncı maçında da galibiyetle tanışamayan Altınordu'da moraller bozuldu.



ALTINORDU GOL YEME SORUNUNU ÇÖZEMEDİ



Seyircisi önünde 1-0 öne geçtiği karşılaşmada üst üste yediği gollerle soyunma odasına 3-1 geride giren kırmızı-lacivertliler, ikinci yarıda bir gol daha yiyerek 3 farklı yenilgiye engel olamadı. Ligde 3 beraberlik, 3 yenilgiyle 3 puanda kalıp düşme hattından kurtulamayan İzmir ekibi, bir basamak düşerek 17'nci sıraya geriledi. Altınordu 6 gol attığı bu periyotta kalesinde 12 gol görerek sınıfta kaldı.



"PERFORMANSI ARTIRACAĞIZ"



Takımın başında galibiyet yüzü göremeyen teknik direktör Ufuk Kahraman çok üzgün olduklarını belirterek, "Evimizde bir üç puan daha kaybettik. Sistemli ve formda olan bir rakibe kaybettik. Ahmet İlhan, Safa Kınalı, Şeref gibi eksiklerimiz vardı. Erken golü bulup iyi başladık ama yediğimiz golün ardından oyundan düşmemiz beni üzen taraf. Organize oynamaya çalışan bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Rakibimiz bunu çok iyi yaptı. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Önümüzde bir Tuzlaspor maçı var. Bunların hepsini telafi edeceğiz. Beş öz kaynak oyuncumuzla oynadık, onların performansını artırmaya çalışacağız" dedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ