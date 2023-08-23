Altınordu'nun sahası hazır

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk maçında pazar günü Nazilli Belediyespor'u Torbalı'da yer alan tesisi Metin Oktay Yerleşkesi'nde konuk edecek Altınordu, kısa süre içerisinde tesiste yer alan Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nı kriterlere uygun olarak hazırladı.



Yıllardır mücadele ettiği Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nı geçen sezon 1'inci Lig'de küme düştükten sonra terk eden İzmir temsilcisi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kriterlerini yerine getirip rakiplerini kamp yaptığı tesiste ağırlamak için onayı aldı.



Passolig sisteminin geçerliği olmadığı 2'nci Lig'de Altınordu taraftarı kendilerine ayrılan 450 kişilik tribünde yerlerini alabilecek. Misafir seyirci içinse 48 kişilik bir tribün yapıldı.

Metin Oktay Yerleşkesi Tesis Müdürü Semih Kurşunlu çok kısa bir sürede kriterleri yerine getirdiklerini ifade ederek, "Statta oynamaktansa kendi tesislerimizde oynamak bize daha cazip geldi.



Bu lig passolig istemediği için kriterlere uymak daha rahattı. Kriterler doğrultusunda deplasman tribünü, protokol koltukları, boy turnikeleri ve gişelerin montajlarını yaptırdık. İstenilen acil çıkış ve yönlendirme tabelalarımızı yerleştirdik. Ekibimizce hızlı bir çalışma yaptığımızı düşünüyoruz. Federasyon yetkilileri 1'inci Lig'de de maç oynanabilecek kriterlere ulaştığımızı söylediler. Bu bizim için sevindirici bir haber oldu. Akademi maçlarımızı bu sahalarımızda oynuyorduk, bu sene de A takımımızla yerleşkemizde hazırız" dedi.