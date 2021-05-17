Altınordu'nun play-off yarı final ilk maçında konuğu Samsunspor

Altınordu, play-off yarı final ilk maçında 18 Mayıs Salı günü Samsunspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altınordu'nun play-off yarı final ilk maçında konuğu Samsunspor
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17 Mayıs 2021 14:36
TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Altınordu ile Yılport Samsunspor 18 Mayıs Salı günü İzmir'de karşılaşacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak Altınordu-Yılport Samsunspor karşılaşmasında hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Ligde normal sezonu 6. sırada bitiren Altınordu'nun rakibi Yılport Samsunspor, Süper Lig'e direkt yükselme şansını averajla kaybetmişti.

İki takım arasında bu sezon oynanan karşılaşmalar 1-1 ve 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Müsabakanın rövanşı 22 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.


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