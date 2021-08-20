Altınordu'nun konuğu Tuzlaspor

TFF 1. Lig'de ilk haftayı birer puanla tamamlayan Altınordu ile Tuzlaspor, 21 Ağustos Cumartesi günü İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altınordu'nun konuğu Tuzlaspor
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20 Ağustos 2021 15:44
TFF 1. Lig'de ilk haftayı birer puanla tamamlayan Altınordu ile Tuzlaspor, 21 Ağustos Cumartesi günü İzmir'de karşılaşacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Altınordu-Tuzlaspor karşılaşmasında hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

Altınordu, ligin ilk haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen 90+3. dakikada Hüsamettin Yener'in golüyle sahadan 1-1 eşitlikle ayrılmıştı. Tuzlaspor da konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalmıştı.

Geçen sezon İstanbul'da rakibine 4-1 mağlup olan Altınordu, İzmir'de Tuzlaspor'u 3-2 yendi.


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