Altınordu'nun konuğu Bodrumspor

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu, 11 Aralık Pazar günü Bodrumspor'u konuk edecek.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Altınordu-Bodrumspor maçında hakem Burak Pakkan düdük çalacak.
Ligde 17. haftaya 12 puanla düşme hattında giren Altınordu, ligde 6 maçtır galip gelemiyor.
Bu sezon ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'de 15 maçta 25 puana ulaşan Bodrumspor, gol atamadığı son 2 dış saha maçında 1 puan alabildi.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Altınordu-Bodrumspor maçında hakem Burak Pakkan düdük çalacak.
Ligde 17. haftaya 12 puanla düşme hattında giren Altınordu, ligde 6 maçtır galip gelemiyor.
Bu sezon ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'de 15 maçta 25 puana ulaşan Bodrumspor, gol atamadığı son 2 dış saha maçında 1 puan alabildi.
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