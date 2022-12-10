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Altınordu'nun konuğu Bodrumspor

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu evinde Bodrumspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altınordu'nun konuğu Bodrumspor
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10 Aralık 2022 14:15
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu, 11 Aralık Pazar günü Bodrumspor'u konuk edecek.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Altınordu-Bodrumspor maçında hakem Burak Pakkan düdük çalacak.

Ligde 17. haftaya 12 puanla düşme hattında giren Altınordu, ligde 6 maçtır galip gelemiyor.

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'de 15 maçta 25 puana ulaşan Bodrumspor, gol atamadığı son 2 dış saha maçında 1 puan alabildi.

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