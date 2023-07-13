Altınordu'nun kalecisine Sivas kancası

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon öncesi satışı gündemde olan kaleci Ali Emre Yanar'a Trendyol Süper Lig temsilcilerinden Demir Grup Sivasspor'un talip olduğu öğrenildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altınordu'nun kalecisine Sivas kancası
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13 Temmuz 2023 16:05
Sivasspor'un bir süredir 25 yaşındaki file bekçisi için İzmir ekibiyle temas halinde olduğu, taraftaların önümüzdeki günlerde anlaşma sağlayabileceği ifade edildi.

Altınordu ile Sivasspor bonservis ücreti konusunda pazarlıklarını sürdürürken; kaleci Ali Emre'nin kariyerini Süper Lig'de sürdürmek istediği bildirildi.

Özellikle geçen sezon yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken 1.90 boyundaki eldiven, son 2 sezonda 1'inci Lig'de 65 karşılaşmada kırmızı-lacivertli takımın kalesini korudu.

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