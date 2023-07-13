Altınordu'nun kalecisine Sivas kancası

Sivasspor'un bir süredir 25 yaşındaki file bekçisi için İzmir ekibiyle temas halinde olduğu, taraftaların önümüzdeki günlerde anlaşma sağlayabileceği ifade edildi.
Altınordu ile Sivasspor bonservis ücreti konusunda pazarlıklarını sürdürürken; kaleci Ali Emre'nin kariyerini Süper Lig'de sürdürmek istediği bildirildi.
Özellikle geçen sezon yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken 1.90 boyundaki eldiven, son 2 sezonda 1'inci Lig'de 65 karşılaşmada kırmızı-lacivertli takımın kalesini korudu.
Altınordu ile Sivasspor bonservis ücreti konusunda pazarlıklarını sürdürürken; kaleci Ali Emre'nin kariyerini Süper Lig'de sürdürmek istediği bildirildi.
Özellikle geçen sezon yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken 1.90 boyundaki eldiven, son 2 sezonda 1'inci Lig'de 65 karşılaşmada kırmızı-lacivertli takımın kalesini korudu.