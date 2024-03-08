Altınordu'nun jokeri Hasan

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Altınordu'da savunma oyuncusu Hasan Berat Kayalı, teknik ekibin jokeri oldu.



U19 Milli Takımı'nda da görev yapan 18 yaşındaki stoper, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da oynayabiliyor. Teknik direktör Atilla Küçüktaka'nın son olarak Kırklarelispor deplasmanında cezalı Metehan'ın yokluğunda 6 numara pozisyonunda oynattığı Hasan, kırmızı-lacivertli takımın en istikrarlı isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.



Altınordu'da profesyonel olan genç defans oyuncusu bu sezon 25 maçta ilk 11'de forma giyip 2 bin 215 dakika sahada kalarak en fazla süre bulan ikinci oyuncu konumunda. Hasan, defans olmasına rağmen 2 de gol kaydederek alkış topladı. Öte yandan ön libero Metehan ve sağ bek Furkan'ın cezalarının sona erdiği Altınordu'da sarı kart cezalısı durumuna düşen stoper Rahmi, pazar günü iç sahada oynanacak kritik Zonguldak Kömürspor müsabakasında forma giyemeyecek.





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