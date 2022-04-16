Altınordu'nun formu Manisa'yı da alt etti: 1-0

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Hüseyin Eroğlu'nun ekibi Altınordu, evinde Turgay Altay'ın yönettiği Manisa FK'yı konuk etti.



Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibi Altınordu'nun 1-0'lık galibiyeti ile sona erdi. Altınordu'nun golü, 5. dakikada Şeref Özcan'ın ayağından geldi.



Bu sonuçla beraber ligde oynadığı son 6 maçta 5. galibiyetini alan Altınordu yüksek formunu sürdürdü ve küme düşme hattından 1 adım daha uzaklaşmış oldu.



38 puana yükselen Altınordu, 13. sıraya yükselirken 43 puanda kalan Manisa FK, 7. sırada yer aldı.



Ligin bir sonraki haftasında Altınordu deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşırken, Manisa FK evinde Balıkesirspor'u konuk edecek.





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