Altınordu'nun deplasman serisi bitti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci devrenin ilk haftasında konuk olduğu İnegölspor'la 0-0 berabere kalan Altınordu'nun deplasmanda kazanma serisi sona erdi. Bu karşılaşma öncesi dış sahada Karaköprü Belediyespor'u 4-2, Adana 01 FK'yı 2-0, Afyonspor'u ise 6-0 mağlup eden kırmızı-lacivertliler, 4'te 4 yapma fırsatını kaçırdı.



İlk yarıda evinde 2-0 yendiği İnegölspor'a bu kez diş geçiremeyen İzmir temsilcisi zirve yarışında çok değerli 2 puan kaybetti.



Ligde 36 puana ulaşan Altınordu, son 4 maçında sadece 1 kez galip gelebildi. Bu periyotta sırasıyla evinde İskenderunspor'a 2-1 yenilip, lider Sarıyer'le 1-1 berabere kalan kırmızı-lacivertli ekip, deplasmanda Afyonspor'u mağlup edip, İnegölspor'a takıldı.



Altınordu'da yeni transferlerden Uğur ilk 11'de maça başlarken, Koray ise 18'inci dakikada sakatlanan Bahattin'in yerine oyuna girdi. İki oyuncu da 70'inci dakikada oyundan alındı. Altınordu bu sezon 3'üncü kez bir maçta gol atamadı.