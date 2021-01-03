Altınordu, ligin ilk yarısını iyi bitiremedi

TFF 1. Lig'de 11. haftayı lider geçtikten sonra çıktığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Altınordu, ligin ilk devresini 28 puanla tamamladı.



Sezona Menemenspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle başlayan Altınordu, başarılı sonuçlara imza attığı ligde 11. haftada 23 puanla liderliğe yükseldi. İlk 11 haftada sadece 2 yenilgisi bulunan İzmir temsilcisi, son 6 karşılaşmada ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.



İlk yarıyı 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgiyle tamamlayan Altınordu, bu maçlarda 22 gol atıp, kalesinde 22 gol gördü.



İzmir temsilcisi, iç sahada 8 maçta 16 puan, deplasmandaki 9 müsabakada ise 12 puan topladı.



