Altınordu, ligin ilk yarısını iyi bitiremedi

TFF 1. Lig'de lider tamamladığı 11. haftanın ardından çıktığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alan Altınordu, devreyi 28 puanla kapadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altınordu, ligin ilk yarısını iyi bitiremedi
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03 Ocak 2021 15:21
TFF 1. Lig'de 11. haftayı lider geçtikten sonra çıktığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Altınordu, ligin ilk devresini 28 puanla tamamladı.

Sezona Menemenspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle başlayan Altınordu, başarılı sonuçlara imza attığı ligde 11. haftada 23 puanla liderliğe yükseldi. İlk 11 haftada sadece 2 yenilgisi bulunan İzmir temsilcisi, son 6 karşılaşmada ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

İlk yarıyı 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgiyle tamamlayan Altınordu, bu maçlarda 22 gol atıp, kalesinde 22 gol gördü.

İzmir temsilcisi, iç sahada 8 maçta 16 puan, deplasmandaki 9 müsabakada ise 12 puan topladı.



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