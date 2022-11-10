Altınordu lige döndü

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda evinde Bodrumspor'a 1-0 yenilerek elenen Altınordu'da gözler pazar günü oynanacak Altay derbisine çevrildi.



Kupa randevusunda tamamı öz kaynaktan yetişen oyuncularla mücadele ettiklerini belirten teknik direktör Ufuk Kahraman, "Gençlerimiz 120 dakika boyunca iyi mücadele etti. Performanslarından memnunum. Kazanacak pozisyonlar bulduk ama gole çeviremedik. Rakibe pozisyon vermedik, duran toptan kalemizde golü gördük. Gençlere daha çok şans verdiğimiz bir platformdu kupa. Bu açıdan üzgünüz" dedi.



Altay'la oynayacakları derbiye konsantre olduklarını dile getiren teknik patron Kahraman, "Derbiler her iki takımın da yüksek konsantre olarak çıktığı karşılaşmalar. Keyifli ve seyir zevki yüksek bir mücadele olacak. Eyüpspor deplasmanında sakatlıkları nedeniyle oynamayan Hasan Hüseyin, Ahmet Dereli ve Emircan'ın yokluğunu hissettik. Hasan Hüseyin'in iyileşip takıma dönmesi bizim için iyi oldu. Eyüp maçındaki sıkıntıları yaşamayız. Takımın moral ve motivasyonu iyi durumda. Derbiye hazırlanıyoruz" diye konuştu. Altınordu'da sakat Ahmet Dereli ve cezalı Rıdvan forma giyemeyecek. Emircan'ın durumu belirsiz.





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