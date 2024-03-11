Altınordu ligde rahat nefes aldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde düşme hattındaki Zonguldak Kömürspor'u 3-0 mağlup eden Altınordu, kümede kalmayı büyük oranda garantiledi.



Bitime 8 hafta kala ateş hattının 9 puan üzerine yükselen 31 puanlı İzmir ekibi, tehlikeli bölgeyle bağını koparıp derin bir nefes aldı. İç sahada üst üste Bursaspor, Adıyaman FK, Kırşehir FSK ve Zonguldak Kömürspor'u yenerek 4'te 4 yapan kırmızı-lacivertliler, kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren rakiplerini İzmir'den eli boş göndererek büyük avantaj yakaladı.



Ligde zorlu bir periyoda girecek Altınordu, bu hafta deplasmanda Play-Off hattındaki 1461 Trabzon FK'ya konuk olacak. İzmir ekibi deplasmandaki 9 maçlık galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.



Daha sonra lider Esenler Erokspor'u ağırlayacak kırmızı-lacivertliler, sezonu Afyonspor (D), Diyarbekirspor, Vanspor FK (D), Yeni Mersin İdmanyurdu, Karacabey Bld (D) ve Ankaraspor müsabakalarıyla tamamlayacak. Altınordu'da stoper Alperen sarı kart cezalısı durumuna düştü.





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