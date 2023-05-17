Altınordu, ligde kendini yaktı!

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde en önemli 90 dakikada en yakın rakibi Erzurumspor FK'ya 1-0 yenilerek son haftaya düşme hattında giren Altınordu, kümede kalma şansını mucizelere bıraktı. Ligde bu skorla düşme hattından sıyrılan Erzurum'a geçilip 34 puanla 16'ncı sıraya gerileyen İzmir temsilcisi, pazar günü deplasmanda Süper Lig'e direkt çıkmak için 1 puana ihtiyacı olan zirve takipçisi Çaykur Rizespor'u yenemezse 9 yıl sonra 2'nci Lig'e düşecek. Altınordu zorlu Karadeniz deplasmanında galip gelse bile kümede kalma mücadelesindeki rakipleri Erzurumspor (36) veya Gençlerbirliği (37) mağlup olmazsa yine lige mendil sallayacak. Son hafta Erzurumspor evinde iddiasız Boluspor'la karşılaşırken, Gençlerbirliği de hedefsiz Bandırmaspor'a konuk olacak.



Ligin bitiminde Altınordu'nun galibiyeti durumunda ikili, üçlü ve dörtlü averaj ihtimalleri de devreye girebilir. Kırmızı-lacivertlilerin ikili averajda sadece Gençlerbirliği'ni geride bırakma şansı var. Altınordu (34), Gençlerbirliği (37) ve Altay'ın (37) üçlü averaja kalması halinde Başkent ekibi küme düşecek. Altınordu (34), Erzurumspor (36) ve Altay'ın (37) puan eşitliği durumunda Altınordu küme düşen takım olacak. Altınordu (34), Erzurumspor (36) ve Gençlerbirliği'nin (37) üçlü averaja kalması ihtimalinde Altınordu (-16) ile Gençlerbirliği (-9) arasında genel averaj devreye girecek. Altay (37), Gençlerbirliği (37), Erzurumspor (36) ve Altınordu'nun (34) dörtlü averaj olasılığında ise Gençlerbirliği küme düşen ekip olacak. İzmir'de Seyit Mehmet Özkan'ın kulübü devralmasıyla yetiştirici kimliğiyle öne çıkan Altınordu, 2014 yılından beri 1'inci Lig'de yer alıyordu.



