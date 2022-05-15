Altınordu, ligde kalmayı garantiledi!

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Altınordu, son hafta öncesinde Balıkesirspor'u 2-1 yenerek ligde kalmayı garantiledi.



Geçen sezon play-off finalinde Altay'a yenilerek Süper Lig vizesi alamayan İzmir temsilcisi, bu sezon ilk galibiyetini 4. haftada aldı. Devreyi 22 puan ve averajla 13. sırada tamamlayan Altınordu, ikinci yarının ilk 7 haftasını puansız geçti.



26. haftayı 22 puanla düşme hattının hemen üzerindeki Kocaelispor'un 6 puan gerisinde 18. sırada geçen Altınordu, 27. haftadan itibaren çıkışa geçti. İzmir temsilcisi, bu haftadan itibaren çıktığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Dün konuk ettiği Balıkesirspor'u 2-1'lik skorla geçen Altınordu, son hafta öncesinde ligde kalmayı başardı.



Ligde 45 puan ve averajla 15. sıradaki Altınordu, sezonu Beypiliç Boluspor deplasmanında tamamlayacak.





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