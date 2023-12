Altınordu Kulübünden Anıtkabir'e ziyaret

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, Cumhuriyet'in ve kulübün kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.



Ziyaret yönetici, antrenör, 1300 sporcu olmak üzere 1700 kişilik kafileyle gerçekleştirildi.



Sporcular, ellerinde bayrak ve güne özel kıyafetleri ile 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.



Altınordu Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler'in Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.



Fotoğraf çekiminin ardından Altınordu kafilesi, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.



Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Can Erbesler, şu ifadeleri yazdı:



"Cumhuriyetimizin aziz kurucusu büyük Atatürk. Bugün burada İzmir'den Van'a, Samsun'dan Hatay'a 57 il, 126 ilçe okullarımızdan 1300'den fazla temsilcimizle bulunuyoruz. Sayıları 200'ü geçen futbol okullarımızda bugün 21 binden fazla çocuğumuza spor yapma olanağı sağlıyoruz. Aramızda voleybol okullarımızdan kız çocuklarımız ile aileleri de yerlerini almış durumda. Gösterdiğin hedefler doğrultusunda başkanımız Seyit Mehmet Özkan'ın liderliğinde gece gündüz çalışarak enerjimizi 'bu toprakların çocukları'na aktarıyoruz. 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözünüz bizim için her zaman yol gösterici olmuştur. Bizde çocuklarımıza önce iyi birey, iyi vatandaş ve olabiliyorsa iyi sporcu olmaları yolunda ışık tutuyoruz. Bugüne kadar Altınordu olarak bayrağımızı ve armamızı yurt dışında defalarca şan ve şerefle dalgalandırdık. Ülkülerin çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk spor kulübü sıfatı ve yerelden evrensele mottomuzla Altınordu gençliği örnek gösterilmeye devam edecek. Emanetine son nefesimize kadar sahip çıkacağız."





