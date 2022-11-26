Altınordu Kulübü'ne sürpriz ziyaret

Özbekistan Futbol Federasyonu yönetim kurulundan 3 kişinin de bulunduğu 19 kişilik heyet, Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la bir araya geldi.



Altınordu Kulübünün açıklamasında, aralarında Özbekistan Futbol Federasyonu Çocuk Gelişimi Başkanı Ma'mur Saidqosimov ile akademi direktörlerinin de yer aldığı heyetin Altınordu tesislerinde incelemede bulunup, Özkan'la görüş alışverişi yaptığı belirtildi.



Ziyarette başkan Özkan'a Özbekistan yöresel kıyafetleri hediye edildiği, Özkan'ın ise ziyaretçilere forma verdiği bildirildi. Heyetin ayrıca, Altınordu Futbol Akademisi mutfağında Altınordulu yöneticilere Özbek pilavı yaptığı kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Saidqosimov, kendilerine yakın ilgi gösteren Altınordu Başkanı Özkan'a çok teşekkür ederek, "Buraya geldiğimizden itibaren çok farklı duygular içindeyiz. Çok farklı bir ortamla karşılaştık. Özbekistan'dan 14-15 yaşındaki çocuklarımızı getirip, onların burada hazırlık maçları oynamalarını istiyoruz. Altınordu Futbol Kulübü ile de ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmeler yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ