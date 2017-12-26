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Altınordu Kulübü 94 yaşında

Altınordu Derneği Başkanı Salih Mertan: "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugününe kadar tanıklık eden, ülkemizin her yerinde sevenleri olan, asil ve onurlu bir kulübün üyesi olmaktan çok mutluyum"

Kaynak: AA
Altınordu Kulübü 94 yaşında
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26 Aralık 2017 13:25
94. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Altınordu'nun dernek başkanı Salih Mertan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugününe kadar tanıklık eden, ülkemizin her yerinde sevenleri olan, asil ve onurlu bir kulübün üyesi olmaktan çok mutluyum." dedi.

Kulübün 94. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde yapılan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mertan tarafından anıta çelenk bırakıldı.

Dernek başkanı Salih Mertan, Altınordu Kulübünün tarihi bir misyona sahip olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugününe kadar tanıklık eden, ülkemizin her yerinde sevenleri olan, asil ve onurlu bir kulübün üyesi olmaktan çok mutluyum. Bugün aramızda olan genç futbolcuların da bu heyecanımıza ortak olması bizleri ayrıca gururlandırdı." diye konuştu.

Altınordu Futbol Kulübü Başkan Vekili Barış Orhunbilge, Altınordulu bir baba ve amcaya sahip olmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu belirterek, "Bugün büyük bir gurur yaşıyoruz. Ama ne acıdır ki amcam İsmet Orhunbilge'yi de yıllar önce bugün toprağa verdik. Tarih işte böyle tesadüflerle dolu." ifadelerini kullandı.

Törene, A takım kadrosundan Fatih Aktay, Barış Alıcı ve Kerim Alıcı'nın yanı sıra 11 Yaş Altı Takım oyuncuları ile milli cimnastikçi Ferhat Arıcan da katıldı.

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