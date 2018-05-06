  •  
    Galatasaray Malatya maçı için onu kaybetti!
  •  
    Dilmen'den itiraf geldi; "Bence kesin favori..."
  •  
    Aydınus için olay sözler; "Aydınus eski kaşardır"
  •  
    Borussia Dortmund'dan transfer hamlesi geldi!
  •  
    Süper Lig'in sezon sonu serbest kalacak 25 ismi

Altınordu kıl payıyla kaçırdığı Play Off'a yanıyor

İzmir temsilcisi, geçen sezon olduğu gibi averajla play-off dışında kaldığı sezonu 7. sırada tamamladı.

Kaynak: AA
Altınordu kıl payıyla kaçırdığı Play Off'a yanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2018 11:04
Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun son maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu, play-off şansını geçen sezon olduğu gibi yine averajla kaybetti.

Altınordu, sezonu 53 puanla tamamladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep'le aynı puana sahip olmasına rağmen üç takımın kendi aralarında yapılan maçlara bakıldığında İzmir temsilcisi bu iki ekibin ardından 7. sırada yer aldı.

İzmir temsilcisi, geçen yıl da play-off'u averajla kaybetmişti. Göztepe ve Giresunspor'la sezonu 53 puanla bitiren Altınordu, yine rakiplerinin gerisinde kalmış ve sezonu 7. sırada tamamlamıştı.

Altınordu, 2014-2015'te de play-off'a yükselen 55'er puanlı Samsunspor ve Antalyaspor'un 1 puan gerisinde play-off dışında kalmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için